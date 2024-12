Problemi per gli utenti WhatsApp in Italia nella giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre, con disagi estesi anche a Instagram e Facebook, i due social network, anch’essi della galassia Meta.

In base alla 'mappa' delle segnalazioni di Downdetector, il sito che monitora i guasti sulla rete, i problemi non sono limitati all'Italia. Dalla Germania alla Spagna, dagli Stati Uniti al Brasile, dall'Australia al Giappone, il down si è rivelato di portata internazionale.

A molti utenti, WhatsApp non ha consentito il regolare invio di messaggi, che sono rimasti in stand by a lungo prima della spedizione. Si è verificato, così, una sorta di ingorgo e quando l'app ha ripreso a funzionare a singhiozzo sono inviati a raffica i messaggi 'congelati'.

Per quanto riguarda Instagram, invece, gli utenti stanno riscontrando problemi nel caricamento del feed e delle storie e su Facebook molti utenti non riescono a caricare post scritti, foto e video.