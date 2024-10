Il servizio di messaggistica è offline. Impossibile inviare e ricevere messaggi. Già ieri è stato registrato, dopo le ore 18, un down temporaneo. Questa mattina, dalle 9, stesso crollo.

Le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni, provengono da tutta Italia. L'app non sembra riuscire a connettersi alla rete.

L'app di WhatsApp era stata lanciata nel febbraio del 2009 da due ex dipendenti di Yahoo, Brian Acton e Jan Koum e ha cambiato il modo in cui le persone comunicano via cellulare. Fa parte del gruppo Meta, azienda statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, dal 19 febbraio 2014.