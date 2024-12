Il weekend dell'Immacolata si preannuncia burrascoso sulla maggior parte dell'Italia, con venti forti, mareggiate, pioggia, freddo e neve. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, la causa di questo brutto tempo è l'aria artica che ha colpito il bacino del Mediterraneo creando un ciclone. "Le prime avvisaglie si faranno sentire nel pomeriggio di sabato 7, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche che inizierà dal Nordovest verso Toscana e Nordest, per poi estendersi durante la serata e la nottata. Le piogge diventeranno sempre più diffuse e intense nella Pianura Padana, mentre la neve cadrà abbondante sulle Alpi a quote via via più basse, arrivando fino a 6-700 metri", afferma Sanò. A partire dalla sera di sabato, i venti di Maestrale, Libeccio, Ponente e Scirocco si intensificheranno gradualmente, raggiungendo prima la forza di burrasca (fino a 80-85 km/h) e poi di tempesta (oltre gli 89 km/h). Sono previste anche mareggiate significative sulle coste esposte, con onde alte fino a 3-4 metri. La neve coprirà sia le Alpi che gli Appennini. "Nel giorno dell'Immacolata, tutte le montagne del Nord saranno imbiancate sopra i 6-700 metri, mentre quelle del Centro sopra i 900 metri e del Sud oltre i 1200-1300 metri. In Emilia, la neve potrebbe raggiungere persino le vicine pianure degli Appennini", prosegue Sanò. Il maltempo inizierà a diminuire a partire da lunedì 9, ma continuerà a interessare il Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora sul basso Lazio.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 6 dicembre: cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa dalle ore centrali associata a precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore settentrionale e occidentale, possibili gelate mattutine; temperature minime in diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli prevalentemente occidentali tendenti al rinforzo dalle ore centrali, fino a forti sulle coste esposte; mari molto mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale in serata.

Previsioni per domani, sabato 7 dicembre: celo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli; temperature in aumento, anche sensibile nei valori minimi; venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, tendenti al sensibile rinforzo dalla tarda serata; mari molto mossi, localmente agitati sul settore occidentale con moto ondoso in aumento nel corso della serata.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di domenica sarà caratterizzata da generalmente molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati, con nevicate sui rilievi maggiori. Possibile attenuazione dei fenomeni nella giornata successiva. Le temperature saranno in moderato calo domenica e in lieve aumento il giorno seguente. I venti soffieranno moderati o forti da ovest nord-ovest, sino a burrasca nelle coste esposte e sui crinali; attenuazione della ventilazione nella giornata di lunedì. I mari saranno agitati o molto agitati, molto mossi sul settore tirrenico.