A quanto apprende l'Adnkronos, un aereo della Qatar Airways con a bordo 135 passeggeri bengalesi è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. I passeggeri bengalesi, oggetto di un provvedimento di respingimento per motivi sanitari, resteranno sull'aereo fino al momento della ripartenza del velivolo, che avverrà questo pomeriggio. Il volo, partito dal Pakistan, ha fatto scalo a Doha.

"Sono iniziate le operazioni e sono già stati eseguiti i primi 30 tamponi per i viaggiatori del volo dal Qatar autorizzati allo sbarco a Fiumicino. Sono in totale un centinaio i passeggeri autorizzati allo sbarco e i test vengono eseguiti in quanto potenziali casi di contatto", sono le parole del responsabile dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

"Inoltre, è stato attivato il 118 per l’assistenza ad una donna del Bangladesh in stato di gravidanza, che verrà trasferita presso il Policlinico Gemelli. Non verrà mai meno l’assistenza sanitaria da parte dei nostri servizi per chi ne ha bisogno", dice ancora D'Amato.

Come si legge sull’Adnkronos, “la presenza di 135 cittadini del Bangladesh su 200 passeggeri potrebbe far pensare a un escamotage per aggirare i controlli dopo il provvedimento emesso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che blocca per una settimana i voli provenienti da Dacca”.

DAL BANGLADESH CON TEST FALSI.

SI PARLA DI 600 POSITIVI