E’ stata arrestata dai Carabinieri del NAS di Alessandria una 49enne di Bra (Cuneo), sorpresa proprio nel momento in cui somministrava farmaci ed altre sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del marito.

L’uomo ricoverato all’ospedale di Bra, nonostante le cure somministrategli, non migliorava e i valori del sangue non erano nella norma. I sanitari hanno allertato i NAS che hanno dato inizio alle indagini. Hanno provveduto ad inviare le provette del sangue del paziente per le analisi, che hanno evidenziato la presenza nel sangue di antiglicemici e anticoagulanti.

La donna era in possesso dei medicinali incriminati e quindi è stata arrestata. poi la confessione.

Le indagini proseguono per stabilire il movente che ha spinto la donna a tentare di uccidere il marito.