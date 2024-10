"Mio fratello mi ha raccontato che un uomo voleva prenderlo e portarlo via, costringendolo a salire a bordo di un'auto rossa, tipo una Citroen. Mi ha detto che ha urlato, gli ha dato un calcio in mezzo alle gambe ed è corso veloce verso casa".



È il racconto del fratello maggiore del bimbo di otto anni, che ieri a Fiumicino è sfuggito a un tentato rapimento. Lo riporta Fanpage.

I FATTI. Nella mattinata di ieri, uno sconosciuto “sui 50 anni” secondo il bimbo, è entrato nel giardino di casa e ha provato a portare via il piccolo, che si è ribellato prendendo a calci l’uomo e correndo verso casa.

