Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo e non potranno esibirsi nella serata finale. A causare la squalifica l’abbandono del palco da parte di Bugo durante l’esibizione di venerdì notte. "Si tratta di defezione quindi da regolamento Bugo e Morgan sono squalificati dal festival di Sanremo", ha deciso Amadeus. Ma anche se non ci fosse la squalifica sarebbe difficile vederli di nuovo insieme.

Nei giorni scorsi, fra i due, erano maturati picchi di tensione in seguito alle performance insufficienti sul palco. Nella serata delle cover avevano già rischiato di non presentarsi accusando l'organizzazione di boicottarli.

Ieri, a scatenare la reazione dell'ex giudice di X-Factor e Amici il testo del brano in gara, Sincero, modificato da Morgan. Nella prima strofa del brano l’ex Bluvertigo ha completamente stravolto le parole. "le buone intenzioni e l’educazione/ Buongiorno e buonasera" sono diventate "le brutte intenzioni e la maleducazione/ la tua brutta figura di ieri sera", probabilmente riferito all’esibizione durante la puntata dedicata alle cover. La provocazione di Morgan non si è fermata: "l’ingratitudine la tua arroganza/ fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa". A questo punto Bugo si è diretto verso la postazione del collega prendendo dei fogli e abbandonando il palco. Morgan ha proseguito con parole ancora più pesanti: "certo disordine è una forma d’arte/ ma tu sai solo coltivare invidia/ ringrazia il cielo se sei su questo palco/ rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io". In riferimento al deterioramento del loro rapporto e all'inferiore notorietà del collega che, a dire di Morgan, non sarebbe bastata per farlo accettare in gara da solo.

Non era mai accaduto in 70 anni di festival che un artista in gara decidesse di abbandonare la competizione durante l’esibizione.