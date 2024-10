Viveva da solo ad Ancona e non aveva parenti in città: un 71enne è stato trovato morto in casa, probabilmente stroncato da un malore durante il sonno, e mummificato.

Il suo corpo in avanzato stato di decomposizione e il calendario sulla parete dell'abitazione aggiornato al 2018, come riporta Repubblica, fanno pensare sia deceduto 6 anni fa, ma nessuno se n’era accorto.

Nella casa dell'uomo sono entrati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 a seguito dell’allarme lanciato dal fratello della vittima, che non lo vedeva da anni e non aveva alcun contato con lui. Il parente, che abita a Roma, si era recato ad Ancona dopo diverse telefonate senza risposta e aveva citofonato più volte invano, poi la drammatica scoperta.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ma il Pm ha disposto l’autopsia sul corpo del 71enne per chiarire soprattutto le tempistiche della morte.