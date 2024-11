Una serie di eventi gratuiti dedicati ai pazienti affetti da vitiligine si terrà in Italia per una settimana, dal 25 al 30 novembre. La Vitiligine Week è organizzata dalla Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) e coinvolgerà circa 40 centri dermatologici in tutto il Paese. Questa iniziativa offre ai pazienti l'opportunità di consultare specialisti per approfondire la conoscenza della malattia, confrontarsi sulla propria condizione e conoscere le opzioni terapeutiche disponibili.

Il Presidente della SIDeMaST, Giuseppe Argenziano, ha sottolineato l'importanza di comprendere che la vitiligine è una malattia autoimmune cronica, spesso associata ad altre patologie come disfunzioni tiroidee, diabete mellito e alopecia areata. Egli ha enfatizzato la necessità per i pazienti di consultare uno specialista dermatologo per gestire al meglio la propria condizione, considerando le nuove opportunità terapeutiche offerte dalla ricerca.

La vitiligine si caratterizza per la comparsa di macchie bianche di varie dimensioni sulla pelle, che possono aumentare e fondersi nel tempo. Questa condizione ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sociale dei pazienti, con livelli di ansia e depressione più elevati rispetto alla popolazione generale. La Vitiligine Week si inserisce nell'impegno della SIDeMaST nel fornire informazioni corrette, supporto ai pazienti e contrastare le false credenze ancora diffuse su questa malattia. Per prenotare una visita, è possibile contattare il numero verde 800-226466 nei giorni feriali, seguendo gli orari indicati.