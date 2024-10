A pochi giorni dalla notizia del nuovo virus Facebook che in poche ore ha contagiato migliaia di utenti italiani iscritti al social network di Mark Zuckerberg, oggi torniamo a parlare della popolare piattaforma poiché diversi utenti hanno iniziato a condividere una catena di Sant'Antonio secondo cui un gruppo di malintenzionati ha iniziato a duplicare i profili di numerosi utenti Facebook residenti in Italia.

Come si legge nel post virale, un gruppo di truffatori avrebbe iniziato a creare numerosi account fake copiando informazioni, immagine del profilo e foto della copertina dagli utenti presenti sulla piattaforma di Zuckerberg.

La notizia è una bufala, non è in atto alcun tentativo di duplicare in massa tutti i profili degli utenti iscritti al social network e soprattutto riportare questo messaggio all'interno della propria bacheca non comporterà alcun beneficio.

Va sottolineato che non è necessario l'intervento di un hacker per creare un finto profilo Facebook utilizzando il nostro nome e cognome e l'eventuale foto profilo.

Per evitare spiacevoli sorprese legate al furto d'identità è consigliato modificare le proprie impostazioni della privacy così da evitare di rendere pubbliche le proprie foto e le informazioni personali.