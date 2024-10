Fedez e Chiara Ferragni rilanciano sui social l'allarme per l'epidemia virus respiratorio che sta colpendo in tutto il Paese i bambini appena nati, con reparti pediatrici e terapie intensive degli ospedali affollati dai neonati.

I due, preoccupati per la salute dell'ultimogenita Vittoria, ricoverata in ospedale in osservazione per "un virus molto comune tra i bimbi", hanno lanciato un appello sui social ai milioni di followers che li seguono. "Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando - scrive Fedez su Instagram - questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera".

"Passo dopo passo migliora - racconta Chiara parlando delle condizioni della figlia -, speriamo continui così. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene".