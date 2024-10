La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è auto-isolata dopo esser stata a contatto con una persona positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la prima cittadina stessa in questi minuti, tramite un messaggio sulla sua pagina Facebook.

"Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19 - spiega Raggi -. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli".

"Voglio tranquillizzarvi: sto bene - rassicura -. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione".

Foto da Facebook Virginia Raggi