Un insegnante di religione di 35 anni è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. A incastrare l’uomo sono state le telecamere nascoste negli ambienti della scuola dopo le segnalazioni fatte da alcune colleghe.

A sollevare i sospetti sono stati alcuni racconti fatti dai bimbi alle altre maestre. Nel giro di pochi giorni, e anche prima di convocare in audizione protetta i bambini, la Procura ha deciso di collocare nell'aula le microcamere. Così gli investigatori della Polizia locale milanese hanno visto in diretta le violenze orribili che l'insegnante metteva in atto sui piccoli.

In passato l’uomo era già stato allontanato da un'altra scuola per comportamenti sospetti. Il gip oggi ha convalidato l'arresto in carcere.