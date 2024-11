Un individuo di 27 anni proveniente dalla Nigeria ha attaccato una suora in una chiesa vicino a Largo di Torre Argentina a Roma. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Polizia della Sezione Volanti. La vicenda si è verificata ieri mattina, quando una suora ha visto un uomo entrare nella struttura e muoversi con sospetto cercando di nascondere il viso con il cappuccio di una felpa.

Temendo che potesse compiere azioni criminali, quando lo ha visto avvicinarsi al tabernacolo, gli ha chiesto gentilmente di allontanarsi. Tuttavia, l'uomo ha reagito violentemente: senza dire una parola, l'ha colpita con pugni e schiaffi così violenti da farla cadere a terra. Le grida della suora hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che sono accorsi in suo soccorso e hanno chiamato la polizia, mentre l'aggressore fuggiva.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti prontamente, raccogliendo le informazioni necessarie per identificare il giovane. Grazie alle descrizioni dei testimoni, sono riusciti a trovarlo e arrestarlo poco dopo, in Piazza del Monte di Pietà.

Dopo essere stato portato al I Distretto Trevi Campo Marzio per gli accertamenti di routine, l'uomo è stato arrestato per lesioni gravi e tenuto in custodia alla Questura in attesa del processo. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto dopo il processo direttissimo.