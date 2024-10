Un 28enne milanese positivo al Covid è salito sul treno per andare a Torino a trovare la fidanzata. Il certificato verde era attivo nonostante l’infezione in corso: il sistema di tracciamento ha purtroppo un punto debole non da poco. In gergo si dice abbia un baco.

Il giovane, che ha contratto l’infezione in forma lieve, è stato rintracciato dalla Polizia nell’hotel presso cui alloggiava, quindi denunciato.

Attualmente si sta lavorando per porre rimedio a questo difetto dell’applicazione; in compenso il sistema di registrazioni dell’hotel ha, come si è potuto vedere, funzionato alla grande, infatti ha permesso il rintracciamento del giovane attraverso l’allarme sanitario.