Il liceo Cicognini di Prato è da qualche tempo sull’occhio del ciclone. Precisamente da quando Viola Righini, una giovane studentessa, ha richiesto di poter partecipare al ballo di fine anno con la sua fidanzata Adele. Una richiesta semplice e in linea con i temi dell’inclusione che il Paese ha più volte affrontato in molte altre circostanze. La richiesta diventa un vero caso nazionale per vari motivi.

Il primo è sicuramente che il ballo di fine anno a cui vuole partecipare la giovane coppia è uno dei balli che rappresentano un pezzo di storia nazionale. Infatti, si tiene in una dei licei più prestigiosi della Toscana, ossia quello frequentato da Gabriele D’Annunzio dal 1874 al 1881. Lo stesso D’Annunzio partecipò al medesimo ballo delle debuttanti che, da due secoli, si tiene nella scuola aperto con il valzer viennese e con coppie dello stesso sesso.

Altro motivo al centro della polemica, il parere contrario degli studenti al cambio del regolamento a favore delle due ragazze. Dopo la inascoltata richiesta di alcuni studenti di includere al ballo tutte le coppie, è intervenuto l’Arcigay che prontamente la scorsa settimana ha sollevato il caso.

La dirigente scolastica ha ritenuto opportuno di avviare un percorso di formazione con studenti, genitori e associazioni sui temi dell'inclusione e di rimandare la modifica del regolamento all'anno prossimo. Intervenuto però anche il ministero, ha convocato gli organi collegiali, che hanno votato a favore del cambio delle regole del ballo. Infine, ha richiesto il parere degli studenti attraverso un sondaggio che, per un solo voto, hanno bocciato l’apertura del ballo per le coppie dello stesso sesso. Per questo risultato la protagonista della vicenda, sul quotidiano la Repubblica, ha dichiarato: “Il risultato del sondaggio fatto tra noi studenti mi ha lasciato a bocca aperta. Mi sono chiesta dove sia finita la solidarietà tra compagni di scuola. Mi è sembrato impossibile – e aggiunge - Molti preferiscono mantenere il ballo nella sua forma classica. È vero, il canone ideale del valzer prevede la coppia uomo-donna, ma stiamo parlando di un ballo scolastico, non di una gara internazionale"

Il caso è stato tuttavia risolto perché la decisione di includere le coppie omosessuali è divenuta definitiva. Una gioia per le ragazze, felici per questa innovazione e pronte a imparare a ballare il valzer per questo evento.