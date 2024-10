Vino al posto dell’acqua nel biberon a causa, secondo le ipotesi degli investigatori, di un errore commesso dalla nonna per preparare il latte in polvere a suo nipotino. Il bimbo, di appena 4 mesi, si trova in rianimazione a causa di un coma etilico.

La donna, come riporta Ansa, si sarebbe insospettita poiché il piccolo avrebbe rifiutato di bere respingendo il biberon. A quel punto, ella si sarebbe accorta di aver mescolato vino, al posto dell’acqua, con latte in polvere, a causa, come ha riportato, del colore della bottiglia in cui era contenuta la bevanda alcolica.

Il bimbo è arrivato al Pronto Soccorso di Bari in gravi condizioni, è stato sottoposto a una lavanda gastrica e intubato, poi trasferito in Rianimazione. Al momento la prognosi rimane riservata, ma i medici sono fiduciosi poiché il bambino è in fase di miglioramento.

La procura di Brindisi ha avviato un’indagine, ma secondo i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana si tratta di un errore domestico.