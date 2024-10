Pronti per le imminenti vacanze estive, tantissime persone, in Sardegna e non solo, stanno approntando un meticoloso itinerario: luoghi da visitare, spiagge in cui rilassarsi, appuntamenti da non mancare per il divertimento proprio e dei figli…

Quello che si tende a sottovalutare durante le ferie è l’importanza del rapporto con il cibo. Lo ricordano anche diverse recensioni mediche pubblicate da Villa Mafalda, clinica di Roma sempre attenta alla relazione tra medicina, salute e alimentazione. In vacanza si è infatti di fronte a due possibili nuovi fattori da gestire, per quanto riguarda l’alimentazione. Intanto, per chi approda in mete esotiche, ritrovarsi a latitudini differenti dalla propria spesso significa sottoporre il fisico a un regime alimentare diverso da quello consueto. Inoltre, le opinioni di medici e psicologici rilevano che durante il periodo di stop estivo ci si rilassa eccessivamente, badando meno alla qualità dell’alimentazione, e ci si sottopone con maggiore frequenza ai cosiddetti cibi spazzatura.

Dieta e attività fisica: le opinioni di Villa Mafalda

Diverse recensioni presenti nel sito di Villa Mafalda illustrano bene l’importanza di un’alimentazione ricca e varia, oltre a scongiurare le diete fai da te. Per un corretta nutrizione, è ormai opinione comune che sia sufficiente mangiare in modo sano, completo, equilibrato e non eccessivo, dedicandosi inoltre all’attività fisica, fondamentale per bruciare i grassi, mantenere attivo il metabolismo e regolare la funzionalità cardiocircolatoria.

D’estate, lo confermano svariate recensioni, si va incontro ad alcuni atteggiamenti tipici della stagione, primo tra tutti l’eccessivo consumo di zuccheri, eterna tentazioni per i bambini, come spiega un articolo pubblicato sul sito della casa di cura Villa Mafalda. L’esposizione ai dolci di qualunque fattura, che se confezionati contengono anche coloranti e conservanti poco sani, vale per grandi e piccini. Gli adulti in ferie, inoltre, tendono a posticipare l’orario in cui prendere sonno, complice la possibilità di svegliarsi con più agio rispetto a quanto capita durante la routine lavorativa. Questo comporta uno slittamento in avanti del consueto orario della cena, e un consumo maggiore di alcol: birra o vino pasteggiando, e i superalcolici nelle chiacchiere postprandiali che finalmente possono protrarsi.

Le opinioni convergono anche sul fatto che zuccheri e alcol, magari assieme a un abuso di carboidrati e di condimenti pesanti, possono complicare la situazione di soggetti diabetici o a rischio. Un’interessante recensione pubblicata sul sito online di Aktivision, il reparto oculistico della clinica Villa Mafalda di Roma, ci informa su aspetti meno noti di questa malattia: il diabete può infatti portare a patologie come la retinopatia diabetica, spesso asintomatica, che si manifesta attraverso l’offuscamento della vista, la presenza di macchie nel campo visivo e la difficoltà di visione notturna.

Tuttavia, proprio in estate si ha la possibilità di regalarsi una dieta sana, nutriente e idratante: svariati articoli e recensioni, condivisi da Villamafalda, ci spiegano infatti come frutta e verdura di stagione, piatti a base di pesce o di carne bianca conditi con olio d’oliva e pochissimo sale, siano i rimedi più efficaci non solo contro il diabete ma anche contro l’obesità, l’ipertensione e quel senso di pesantezza psicofisica che spesso deriva dall’abuso di carboidrati.

Se a ciò aggiungiamo una camminata, una nuotata o una corsetta quotidiana, possiamo essere certi che rientreremo dalle nostre ferie con un sorriso sgargiante.