Per cinque minuti è stato improvvisato un cinema hot all’aperto: delle immagini hot sono state trasmesse per errore sul display luminoso di una farmacia a Sesto San Giovanni, dove l’accaduto ha suscitato risatine e sorpresa.

Alcuni passati hanno ripreso tutto con il cellulare, mentre all’interno della farmacia il telefono squillava in continuazione per segnalare la stranezza della situazione.

A quanto pare si tratterebbe di un errore da parte della società che gestisce il display oppure un hacker che è entrato nel sistema.

“Tra le segnalazioni dei clienti che sono entrati in farmacia e le telefonate ce ne siamo accorti subito e quel video è stato trasmesso, per fortuna, solo per 5 minuti e non di più”, hanno detto i farmacisti alla testata Il Giorno.