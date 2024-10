Nel periodo del lockdown gli studenti sono stati costretti a restare a casa e assistere alle lezioni con gli insegnati, attraverso un computer. Qualche giorno fa in una classe delle elementari di una cittadina vicino Lecce però qualcosa è andato storto.

Le video lezioni sono state interrotte per qualche giorno di un piccolo inconveniente tecnico che ha messo in imbarazzo tutti, dalle maestre ai bambini on line ai loro genitori. La maestra e i bimbi erano intenti a guardare video e foto con i compiti svolti a casa.

All’improvviso dal pc di uno degli scolari collegati è partito un video di un rapporto sessuale dei suoi genitori. La proiezione hot è durata qualche minuto, il tempo che l’alunno vittima dell'incauto invio in chat avvisasse i genitori che hanno provveduto frettolosamente, e divorati dall’imbarazzo, a interrompere il video.