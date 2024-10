"Io non giudico, cosa mi interessa a me... e che ha fatto Matteo Messina Denaro? Se è un bene o un male che lo abbiano arrestato? Non devo decidere io". Risponde così, intervistato da un inviato di Cartabianca (Rai Tre) un vicino della casa natale di Matteo Messina Denaro a Castelvetrano (Trapani).

Un altro abitante del paese natale del boss di Cosa Nostra dichiara davanti alle telecamere: "È stato sempre qua perciò per me hanno fatto un errore ad arrestarlo, per 30 anni ci hanno mangiato tutti, ora non è più buono questo?".

Un commento che fa infuriare Pif, ospite in collegamento con Bianca Berlinguer: "A quel signore dico: Vaffanculo! - commenta il regista - Io non ho paura del mafioso, ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso, questo è il dramma. Cioè queste persone mi fanno più schifo dei mafiosi”.