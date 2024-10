Sembra ormai prossimo il momento in cui ci si potrà togliere la mascherina all’aperto. Due le potenziali date individuate dal Governo: il 1° e il 5 luglio.

In Francia l’obbligo è decaduto già in settimana, in Spagna avverrà lo stesso dal 26 giugno. L'Esecutivo vuole dunque compiere questo ulteriore passo verso la normalità. Per questo il premier Draghi ha annunciato un'accelerazione nel corso della conferenza stampa di venerdì, a Palazzo Chigi: "Domani chiederò un parere al comitato tecnico scientifico perché ci dica esplicitamente se possiamo togliere la mascherina all’aperto oppure no". Il presidente del Consiglio ha spiegato però che "Non ci sono date".

Nella giornata di ieri, il ministro della salute Roberto Speranza ha inviato una richiesta di parere formale al Comitato tecnico scientifico "relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto".

Gli esperti si riuniranno all’inizio della prossima settimana, lunedì o martedì. Non è chiaro se basterà un solo incontro per sciogliere la riserva. L'1 luglio, intanto, potrebbero riaprire anche le discoteche, passaggio che al più tardi potrebbe slittare al 5 dello stesso mese (lunedì), coerentemente con le misure prese fino a ora a inizio settimana.