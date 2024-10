Un violento temporale si è abbattuto ieri sulla città di Verona e un uomo risulta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava percorrendo Piazza Porta Nuova.

Il ferito, di origine straniera, che non risulterebbe in pericolo di vita, secondo una prima ricostruzione dei fatti aveva cercato riparo durante la tempesta con pioggia e forte vento sotto uno degli alberi presenti nella piazza, quando improvvisamente la scarica del fulmine si è abbattuta sulla pianta, "aprendola" in due e colpendo anche lui.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale.