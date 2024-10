Tredici giovani, tutti di estrema destra, hanno aggredito alcuni marocchini che ieri a Verona stavano festeggiando la vittoria della loro squadra ai mondiali di calcio. La notizia è stata riportata da Fanpage in un articolo di Davide Falcioni.

Ieri sera, dopo il successo del Marocco sulla Spagna, alcuni marocchini residenti nella città veneta hanno gioito per lo storico risultato nel mondo del calcio ballando e suonando i clacson per le strade, il tutto senza provocare danni o disturbare qualcuno, tranne un gruppo di giovani italiani che, per vendicarsi, hanno dato vita a episodi di guerriglia urbana con auto distrutte, pestaggi e feriti.

“Alle ore 20.30, sono state segnalate delle aggressioni da parte di persone incappucciate con danneggiamenti alle vetture in transito da parte di persone incappucciate” ha comunicato la polizia.

Gli agenti sono immediatamente giunti sul posto, e hanno intercettato e identificato i responsabili delle aggressioni: si tratta di 13 giovani, tutti riconosciuti dal personale della Digos, militanti in gruppi di estrema destra della città.

Con cappucci sulla testa e catene alla mano hanno assaltato alcune automobili danneggiandone almeno quattro e ferendo una donna fortunatamente non in modo grave.