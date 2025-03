"Un'altra notte tranquilla" al Gemelli per Papa Francesco. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede con un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice, aggiungendo che qualche ora fa "stava ancora riposando".

Il Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli per il ventunesimo giorno consecutivo, ha mantenuto uno stato di salute "stazionario" fino alla sera di ieri, mercoledì 5 marzo. Non sono stati segnalati nuovi episodi di insufficienza respiratoria, che avevano destato preoccupazione in precedenza. Secondo il bollettino medico serale diffuso dalla Sala stampa vaticana, il Pontefice ha continuato a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi e si prevede che durante la notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva.

Il bollettino medico serale diffuso dalla Sala stampa vaticana riferisce che il Pontefice ha effettuato ossigenoterapia ad alti flussi e che, durante la notte scorsa è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva.

Durante la mattinata di ieri ha anche lavorato e chiamato padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza. Fonti vaticane sottolineano che la polmonite del Papa è in fase di "sviluppo ordinario" e che "ci vuole tempo e pazienza" per la sua evoluzione. Nonostante la malattia, l’umore del Pontefice è stato "buono" e il suo atteggiamento "collaborante".