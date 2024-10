Intorno alle otto di questa mattina, il giovane Florin Chiranus, 18enne di origine romene e residente a Ventimiglia, è stato investito sui binari nella tratta Nervia – Ventimiglia.

Dalla ricostruzione dei fatti, pare che Florin, che tutti descrivono come un bravo ragazzo, buono ed educato, abbia deciso di attraversare la ferrovia per raggiungere l’Aurelia senza dover passare sopra al cavalcavia.

Una scorciatoia che in tanti utilizzano, come hanno dichiarato i residenti, ma che purtroppo questa volta è stata fatale per il giovane Florin, che mentre attraversava è stato urtato dall’interregionale 11340 Genova-Ventimiglia ed è morto sul colpo.

A terra è rimasto il suo zainetto nero, contenente un paio di chiavi, il suo smartphone e qualche biscotto per fare merenda.