Stava facendo jogging con il fidanzato che nell'incidente è rimasto ferito, mentre lei, Alessandra Arletti, 20enne, è stata tragicamente investita e uccisa da un Suv.

La coppia stava correndo lungo traversa San Giorgio, una zona abitualmente frequentata da ciclisti e podisti, purtroppo spesso sfondo di tragici incidenti. "Quella sera stava festeggiando il test superato per la patente", ha raccontato un'amica a Il Resto del Carlino. In seguito all’incidente è partita una raccolta firme online per rendere più sicura la strada dell'incidente.

I due ventenni, secondo le prime ricostruzioni, stavano attraversando una strada di un incrocio verso le 19,30 di venerdì, e lì sarebbero stati centrati da un Suv.

La ragazza sarebbe morta sul colpo e il suo corpo sarebbe sbalzato per metri, mentre il ragazzo è stato ferito a gambe e torace. Il 118 è immediatamente intervenuto per soccorrere i 2 ma per la giovane non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Sul posto la polizia locale si è occupata dei rilievi. L'autista del Suv è stato sottoposto ad accertamenti: alcotest negativo.