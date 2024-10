Proseguono per ora senza esito le ricerche per trovare Chiara Lindl, la 20enne dispersa nel lago d'Iseo, caduta da una barca a seguito di manovra azzardata di un'amica, 23enne,alla guida dell’imbarcazione.

La Procura di Brescia, come informa Fanpage, ha aperto un fascicolo d'indagine in cui è stata iscritta proprio la 23enne.

Inizialmente si pensava che la ventenne si fosse tuffata in acqua, ma i primi rilievi, effettuati dai carabinieri della stazione di Breno, hanno poi fatto capire agli inquirenti che le cose erano andate diversamente.