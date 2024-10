" Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta ": è lo slogan della nuova campagna promozionale della città di Venezia , finalizzata a ricercare medici di famiglia .

La Laguna infatti è a corto di operatori sanitari e, così, l'Azienda sanitaria ha avviato questo progetto, garantendo a chi risponderà alla chiamata uno studio in cui esercitare e un aiuto per trovare la migliore soluzione abitativa .

La frase è affiancata a un'illustrazione del disegnatore veneziano Lucio Schiavon .

" Nella Venezia d'acqua troverete in questo momento 44 'medici di famiglia'. La loro età media è particolarmente alta, e il problema di trovare sostituti per chi lascia la professione, qui a Venezia è ancora più sentito che altrove: questa città meravigliosa presenta anche aspetti di difficoltà per chi si deve trasferire e iniziare un'attività ", spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato.