Saranno celebrati venerdì 26 novembre alle 15, nella chiesa di Caprino Veronese (Veneto), i funerali di Francesca Mannu, la giovane di vent’anni investita da un'auto lunedì 15 novembre, mentre nel tardo pomeriggio attraversava la Provinciale 29 sulle strisce pedonali, poco fuori del centro del suo paese di residenza. Francesca, che si era trasferita nel nord Italia con la famiglia, è deceduta dopo tre giorni di agonia, giovedì 18 novembre, all’ospedale di Borgo Trento, dov’era giunta in condizioni disperate.

La cerimonia funebre sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unità pastorale Caprino per consentire di partecipare da lontano ai parenti e ai tanti amici della giovane che risiedono a Sennori, paese d’origine della ragazza, dove tuttora resiede la nonna Maria.

I genitori di Francesca, Pietro e Adriana - si legge in una nota diffusa dallo studio legale che tute la famiglia - "nell’immenso dolore per la perdita della loro unica figlia nel fiore degli anni, ci tengono a ringraziare le tantissime persone che sono state loro vicine in questi giorni terribili e soprattutto i medici e gli infermieri dell’ospedale Borgo Trento, che hanno esperito tutti i tentativi possibili per salvare Francesca, dimostrando la massima professionalità ma anche tanta umanità, così come i carabinieri di Caprino".

La mamma e il papà, esaudendo una volontà che aveva espresso la ragazza, hanno anche autorizzato l’espianto e la donazione degli organi che salveranno così altre vite.

La Procura di Verona ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale indagando il conducente della BMW X5 responsabile del fatale investimento, un cinquantenne residente pure lui a Caprino Veronese.