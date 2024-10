Non tutte le vecchie strategie di marketing sono obsolete e la strada per il successo prevede sempre di più una loro integrazione con quelle più innovative!

È risaputo che in ogni ambito le vecchie tendenze vengano, prima o poi, sostituite dalle nuove ma questo passaggio, talvolta graduale, non viene sempre messo in atto. Lo sanno bene gli operatori del marketing che invece sono più propensi ad affiancare le nuove strategie a quelle più datate, per coinvolgere il maggior numero di persone possibili nell’attività da promuovere.

Tra le ultime novità del settore sicuramente va menzionato lo storytelling aziendale, che consiste sostanzialmente nella capacità di cogliere l’attenzione del potenziale cliente con quella che è letteralmente la narrazione di una storia. I contenuti di questo racconto devono essere persuasivi e correlati al brand che bisogna promuovere. È importante, pertanto, capire bene il messaggio che si vuole comunicare e il modo in cui ciò va effettuato. È necessario raccogliere immagini, frasi e foto che siano in grado di raggiungere tale obiettivo.

Grazie ai social network, le cosiddette “story” viaggiano alla velocità della luce, ma alla comunicazione visuale, tipica del digital marketing, vanno affiancate anche altre strategie che sono in continua diffusione. Gli eventi e le fiere, ad esempio, sono sempre più di frequente occasioni utili per promuovere se stessi e la propria attività con la presenza fisica nel territorio di riferimento e non solo. Un’altra novità su questo fronte è data dall’ambient marketing, che rappresenta per certi versi l’evoluzione della cartellonistica pubblicitaria. Si tratta cioè della capacità di sfruttare in modo creativo l’ambiente circostante per promuovere un marchio.

Per le piccole e medie imprese, però, rimane rilevante il passaparola e si tende a prendere in considerazione chi riserva sconti e promozioni ad hoc per i clienti affezionati. Non vanno in pensione nemmeno gli slogan pubblicitari, che anzi si diffondono non solo nei canali virtuali ma anche all’esterno. Nel marketing aziendale, infatti, si ricorre come sempre alle magliette personalizzate per diffondere il nome o il logo dell’azienda. Queste ultime vengono indossate dallo staff e/o utilizzate per omaggiare il cliente, contribuendo così a far sentire quest’ultimo parte della stessa famiglia.

A fronte di ciò, possiamo costatare che le nuove e vecchie tendenze riescono spesso ad integrarsi bene perché si prefiggono un obiettivo comune: fare in modo che il cliente sia in sintonia con il brand, percependo quest’ultimo non solo nella prospettiva utilitaristica della compra-vendita ma nella condivisione degli stessi valori.