Papa Francesco ha incontrato la donna cinese che lo aveva strattonato alla vigilia di Capodanno e alla quale aveva dato degli schiaffetti sulla mano. Lo rende noto il Vaticano stesso con la pubblicazione di una foto.

Poco più di un mese dopo l’accaduto la donna ha incontrato il Santo Padre nell’aula Paolo Sesto. Il papa l’ha voluta incontrare per scusarsi personalmente dell’accaduto che li ha visti protagonisti di diversi meme e vignette che ritraevano il siparietto del 31 gennaio scorso. In quell’occasione, la donna, arrivata a Roma in pellegrinaggio, si era trovata a pochi centimetri di distanza dal papa. Spinta dall’entusiasmo aveva energicamente tirato il Pontefice verso di sé.

Quest’ultimo aveva reagito in modo inconsueto dandole degli schiaffetti sulla mano.