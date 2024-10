Arriva la risposta di Fedez alle ultime linee guida del Vaticano sulla necessità di una maggiore castità per le giovani coppie, oltre che per quelle sposate. Nell’ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, infatti, arriva l’indicazione già anticipata da papa Francesco che suggeriva ai ragazzi di fare ricorso alla rinuncia dei rapporti sessuali "in contrasto con la mentalità comune".

Fedez non sembra condividere: "Amici vaticani… se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole", scrive il rapper nelle sue Instagram stories. "Scopate amici, scopate più che potete (se vi va)", scrive il rapper rivolgendosi ai suoi follower.

"La vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano", conclude l'artista milanese.