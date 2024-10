"La variante Delta" di Sars-CoV-2 "si diffonde come la varicella, quindi è molto contagiosa. Abbiamo visto che ha un R0 di 7, quindi è davvero molto pericolosa, e anche i vaccinati sembra abbiano la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il virus. Ma c'è una variabile: chi è vaccinato e si contagia non va in ospedale e non sviluppa una malattia grave". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

"La quarta ondata dei contagi" Covid-19 "è sicuramente partita, quella dei ricoveri ospedalieri non è assolutamente partita. Credo che, stante la situazione nazionale attuale, non parlerei quindi ancora di quarta ondata" proprio perché "gli ospedali sono ad oggi abbastanza scarichi. E' chiaro" però "che, se non vaccineremo, questo aumento dei casi porterà ad aumento dell'ospedalizzazione. Lo scorso anno, con lo stesso numero di contagi, avremmo avuto 7-8 volte il numero di accessi in ospedale e anche di decessi. I vaccini funzionano e proteggono", continua Bassetti.

Secondo Bassetti "serve cautela. Al chiuso - raccomanda - serve stimolare l'uso della mascherina: nei supermercati, in farmacia, dal medico di famiglia, sui mezzi pubblici, in aereo. All'aperto abbiamo già detto che se ne può fare a meno, ma solo se non ci sono assembramenti".