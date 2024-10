Un nuovo tassello si aggiunge alla ricostruzione della notte dell'omicidio di Marco Vannini, morto il 17 maggio 2015 a casa della fidanzata Martina Ciontoli, a Ladispoli. La trasmissione Quarto Grado ha trasmesso un audio in cui si sentono quelle che probabilmente sono state le ultime parole del ragazzo.

La perizia sulla registrazione del 118 è stata realizzata da una squadra di esperti statunitensi. I tecnici di Emme Team hanno elaborato l’audio della conversazione dei genitori di Martina che in quelle fasi concitate dopo il ferimento di Marco chiamarono i soccorritori. Il ragazzo era in gravi condizioni, ma passarono 110 minuti prima che venisse soccorso.

Una prima telefonata al 118 fu annullata, poi, quando ormai il ragazzo era agonizzante e con un polmone perforato da un proiettile, l’ambulanza fu chiamata. Le parole della vittima erano sempre state considerate incomprensibili, secondo gli esperti invece il ragazzo avrebbe detto; “Ti prego basta, mi fa male. Portami il telefono”.

I tecnici hanno isolato anche la voce di Martina (che sembra dire “Basta, su”) e di Maria Pezzillo (madre della ragazza), che alla richiesta di Marco di avere il telefono avrebbe risposto: “È giù”.

Fra qualche giorno torneranno in aula Antonio Ciontoli, il capofamiglia, Maria Pezzillo, sua moglie, e i figli Federico e Martina. In primo grado era stati riconosciuto l’omicidio volontario con il dolo eventuale, poi derubricato dai giudici in appello in colposo. A marzo la corte ha accolto la richiesta della procura generale secondo cui si trattò di un omicidio volontario con dolo eventuale perché la morte di Marco, come sostenuto dalle consulenze mediche (anche della difesa), si sarebbe potuta evitare.