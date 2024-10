Vallelata, storico marchio che offre, da 30 anni, formaggi, ha deciso di promuovere il progetto green “Puliamo il tuo parco!” che vede il coinvolgimento in prima persona dei propri consumatori.

In un momento in cui riscopriamo e riviviamo in modo eccezionale il legame tra uomo e ambiente, Vallelata ha deciso di investire sulla natura. La campagna, sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto Puliamo il Mondo, l’iniziativa di volontariato ambientale che vede le persone donare il proprio tempo per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo Fino al 30 giugno sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it sarà possibile votare il proprio parco del cuore tra i 100 parchi – 5 per ogni regione italiana – che sono stati selezionati insieme a Legambiente e si potrà partecipare ad un concorso per vincere una delle biciclette pieghevoli in palio. Al termine del concorso, verranno selezionati i 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione, da destinare all’attività di pulizia in una grande giornata di volontariato.

In Sardegna, è possibile votare i seguenti parchi:

Cagliari: Sella del Diavolo

Olbia (SS): Parco Fluviale del Padrongianus

Alghero (SS): Parco Pineta di Maria Pia

Guspini (SU): Parco Comunale di Gentilis

Terralba (OR): Pineta di Marceddì

“Oggi più che mai abbiamo ritrovato la voglia di vivere all’aria aperta e godere delle nostre città, dei nostri giardini e parchi ed è quindi il momento giusto per ricordare quanto sia importante tenerli puliti. – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese - Sono i nostri parchi che ci stanno riaccogliendo oggi all’aria aperta dopo giorni in casa, sono i nostri quartieri, le nostre città, la nostra Italia, e con questa campagna Vallelata, da sempre attenta alla natura e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle sue produzioni, vuole dare una mano in più per far capire che la natura è casa nostra è tocca a noi preservarla al meglio”.

"I progetti green con le aziende – dichiara Marta Battaglia, direttrice di Legambiente Sardegna – hanno il merito di raggiungere e sensibilizzare un gran numero di cittadini, creando importanti occasioni di cambiamento e cittadinanza attiva. Con “Puliamo il tuo Parco” di Vallelata possiamo contare su una collettività più ampia per prenderci cura di un luogo amato, come un parco o un’area verde del nostro territorio e portare avanti azioni concrete di sensibilizzazione verso uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.Per conoscere l’elenco di tutti i parchi d’Italia per i quali è possibile votare, visita il sito: http://puliamoiltuoparco.vallelata.it/.