Papà di una figlia di un anno, tra pochi giorni avrebbe sposato la sua compagna. Era con loro, a casa, quando mentre era sul divano ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per Valerio Troisio, 26 anni, originario di Taurisano, comune della provincia di Lecce, non c’è stato nulla da fare. È morto nella serata di mercoledì scorso.

Poche ore prima aveva ritirato l’abito del matrimonio. Secondo quanto appreso, il giovane non aveva problemi di salute ed era rientrato dopo una partita di calcetto giocata con amici. Aveva cenato con la futura moglie Debora e non aveva accusato alcun fastidio. Si era poggiato sul divano quando, improvvisamente, ha iniziato a sentirsi male e in breve ha perso i sensi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Casarano insieme al comandante della stazione di Collepasso.

Avrebbe dovuto sposarsi il 24 settembre prossimo. Per volontà della famiglia, Valerio sarà sepolto con l'abito scelto per il matrimonio.