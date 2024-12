Disavventura per Valeria Marini, scampata ieri sera ad un'aggressione sulle scale della sua casa in pieno centro di Roma. “Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata”, ha dichiarato all'Adnkronos.

La soubrette, attrice e imprenditrice, rincasando poco dopo le 23, ha aperto il portone di casa, ha salito i primi gradini delle scale ed ha subito udito dei rumori sospetti. Impaurita, anche per l'assenza di luce, ha chiesto chi ci fosse sulle scale quando ha sentito una persona scendere velocemente le scale.

Sempre come riportato da Adnkronos, presa dal panico e inseguita dall'aggressore, Valeria Marini ha subito ripreso le scale in discesa temendo per la propria incolumità ed è uscita rapidamente dall'edificio. Fortunatamente nella piazza sotto casa c'era una pattuglia della polizia municipale, alla quale Valeria ha chiesto aiuto raccontando l'accaduto. Appena gli agenti si sono avvicinati al portone della sua abitazione, un giovane uomo con un cappellino e un atteggiamento visibilmente aggressivo è uscito, pronunciando una serie di insulti in portoghese. All'avvicinarsi degli agenti, l'uomo si è mostrato aggressivo anche con loro ed è stato immobilizzato e portato in Questura.

La Marini è stata poi accompagnata di nuovo nel condominio da un agente per verificare che non ci fosse più pericolo. Ed ha constatato come le lampadine che illuminavano ingresso e scale fossero state rotte e il sistema di allarme parzialmente manomesso. Ha deciso quindi di sporgere denuncia. "Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male", ha aggiunto.