"Cara Selvaggia, hai tutto da imparare da Giorgia Meloni". Valeria Marini, con un tweet, si rivolge così a Selvaggia Lucarelli. La giornalista, alcuni giorni fa, ha pubblicato un tweet sulla leader di Fratelli d'Italia. "In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati", ha scritto Lucarelli. Il cinguettio ha ottenuto oltre 5mila like. Tra le oltre mille repliche, oggi è arrivata quella di Valeria Marini. "Cara Selvaggia, hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per universo femminile e per tutte le donne", scrive la showgirl.

A stretto giro, la risposta di Lucarelli. Con un screenshot ricorda il ruolo di Valeria Marini come 'madrina' di un Pride organizzato a Napoli. All'immagine viene abbinato il messaggio: "Dal carro del gay pride a quello del vincitore è un attimo".