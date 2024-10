Il fantino di Ollolai Valentino Bussu, campione di Spagna nel 2015 e trionfatore del Palio del Casale a Camposano (NA) nel 2014 e nel 2015, non si ferma mai ed insegue ogni giorno nuove sfide.

Domenica 23 agosto ad Allumiere, nel Lazio, si terrà il 50° Palio delle Contrade e il fantino barbaricino sarà in pista coi colori della contrada del Ghetto. Il Ghetto, ospite della comunità ollolaese a luglio in occasione del locale Palio degli Asinelli, ha ricambiato così l'invito dando a Valentino la possibilità di essere il primo fantino non allumierasco nella storia della manifestazione.

"Voglio ringraziare prima di tutto Mario Vela e Augusto Vela, presidente dell'Associazione Contrada del Ghetto, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo entusiasmante evento. Domani (sabato 22 agosto ndr) si terrà la provaccia mentre domenica 23 il Palio vero e proprio in piazza ad Allumiere, che io definisco una piccola Siena. Sono davvero contento e speriamo di vincere anche questa volta. Non ho mai avuto modo di assistere allo spettacolo di Allumiere dal vivo, gli scorsi anni avevo visto le immagini in tv e per questo sono ancora più felice di esserci quest'anno".