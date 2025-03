Sono purtroppo morti nella tarda serata di ieri, domenica 16 marzo, i due scialpinisti che si trovavano in gravissime condizioni a causa di una valanga che li ha travolti sulle Dolomiti Bellunesi, vicino a Cortina d'Ampezzo, a 2300 metri di altitudine. Elisa De Nardi e Abel Ayala Anchundia avevano rispettivamente 40 e 38 anni.

Dopo essere rimasti sotto tre metri di neve per due ore, nonostante i soccorritori abbiano fatto del loro meglio per salvarli, non c'è stato nulla da fare.

A essere stati travolti dalla valanga erano in tre: a dare l'allarme il quarto scialpinista del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagni travolti e sepolti. Quattro gli elicotteri intervenuti sul posto: quello del Suem 118 di Pieve di Cadore, l'eliambulanza di Treviso Emergenza e una terza eliambulanza.