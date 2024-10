Il nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson della Janssen è in arrivo in Italia il 19 aprile, quando saranno distribuite le prime 184mila dosi nel Lazio. Per l'Italia sono previste inizialmente 400mila dosi.

Il vaccino non necessita di un richiamo e può essere conservato in frigo senza congelamento. E' per questo idoneo ad una somministrazione in farmacia, inoltre può essere iniettato dai 18 anni in su. E' il quarto vaccino disponibile nel nostro paese dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

L'approvazione è arrivata dall'Agenzia europea del farmaco l'11 marzo scorso e dall'Agenzia italiana del farmaco il giorno successivo. L'efficacia del prodotto è stata dimostrata in uno studio che ha coinvolto oltre 44mila persone dai 18 anni in sui negli Usa, in Sudafrica e nell'America Latina. A metà dei partecipanti è stata somministrata una singola dose di vaccino e all'altra metà un placebo. Dallo studio è emersa una riduzione del 67% del numero di casi Covid sintomatici dopo 2 settimane nelle persone che hanno ricevuto il vaccino Janssen (116 casi su 19.630 persone), rispetto alle persone a cui è stato somministrato placebo (348 persone su 19.691). Significa che il vaccino ha avuto un'efficacia del 67%.

Gli effetti collaterali sarebbero stati generalmente lievi o moderati e sono stati risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione. Si tratta di dolore al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e nausea.