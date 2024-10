La terza e la quarta dose di vaccino anti Covid serviranno "e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus". Lo sostiene il virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano' in cui si dice anche favorevole al Green pass. "Se diciamo alle persone 'vaccinatevi', ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l'incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? E un concetto banale".

Silvestri concorda sul fatto che in questo momento i contagi sono alimentati soprattutto da chi non ha fatto il vaccino. "Negli Usa la 'quarta ondata', che comunque è piuttosto modesta in termini di mortalità, sembra aver colpito soprattutto non-vaccinati, almeno in termini di malattia severa".