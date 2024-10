Una donna di 34 anni vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di Astrazeneca è ricoverata presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. "La paziente 34enne savonese ricoverata ieri sera dopo essersi sentita male sul posto di lavoro è stata sottoposta nel corso della notte a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente la paziente è ricoverata in terapia intensiva in respiro spontaneo", comunica la direzione dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. La giovane era stata vaccinata il 27 maggio - come riferito dalla Regione Liguria - con l'anti-Covid AstraZeneca.

La paziente, si legge nella nota, "è in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale. Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la terapia intensiva".

Intanto, nessun cambiamento nelle condizioni cliniche della 18enne operata due volte dopo una trombosi sempre a Genova. "Resta stabile nella sua gravità", a quanto apprende l'Adnkronos Salute dal Policlinico San Martino del capoluogo ligure. La ragazza era stata vaccinata con il vaccino di AstraZeneca il 25 maggio in un open day.