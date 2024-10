"L'unico obbligo in questo momento che resta vigente riguarda il personale sanitario". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo a una domanda nel corso di un talk sulla salute a Meeting di Cl a Rimini, in merito alla vaccinazione e al ritorno di professori e personale scolastico No vax dopo la nota del ministero dell'Istruzione.

"Avere una raccomandazione - dice il ministro - non significa non avere comunque un elemento di responsabilità" e "non avere più un obbligo non significa che il virus è scomparso".