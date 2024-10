Negli ultimi giorni nel Paese sono giunte 684mila dosi di vaccino AstraZeneca e circa 665mila di Pfizer. In totale sono quasi 7,9 milioni le dosi di vaccini anti Covid arrivate in Italia a partire dal 27 dicembre, giorno in cui è iniziata formalmente la campagna vaccinale in tutta Europa.

Di queste ne sono state somministrate 5.587.592; gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (ricevuto entrambe le dosi) sono 1.697.225. La percentuale di vaccini somministrati a livello nazionale è di circa il 70,7%.

I numeri più alti a livello regionale li registrano Valle d'Aosta e Campania, rispettivamente 87,7% e 86,8%. Sotto il 70% ci sono invece la Sardegna (60,6%), la Liguria (65.6%) e la Calabria (65,7%).