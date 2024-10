Il vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, per cui è atteso nelle prossime settimane il via libera dell'Aifa, dopo che sarà arrivato quello dell'Ema, è importante perché "è l'unica arma che abbiamo per combattere la pandemia".

Lo afferma all'ANSA Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), sottolineandone la sicurezza. "Gli effetti collaterali del vaccino per i 5-11enni - spiega - sono minimi. Le valutazioni fatte negli Stati Uniti da Fda e Cdc indicano che sono lievi: rare sono le miocarditi e le pericarditi, che però si manifestano in forma leggera con risposta ottimale alle terapie convenzionali".

L'efficacia dell'immunizzazione in questa fascia di età, secondo la presidente della Sip, è pari al 90% nonostante la dose di vaccino prevista sia un terzo di quella della fascia successiva (12-18 anni). Le modalità della vaccinazione dei 5-11enni sono in fase di valutazione del Cts, mentre per informare i genitori della sicurezza dell'immunizzazione è stato redatto un manifesto, disponibile sul sito della Società di pediatria, con 8 domande e risposte. "Abbiamo anche avviato - conclude Staiano - una campagna di sensibilizzazione a favore del vaccino, attraverso organi di stampa e attraverso il sito".