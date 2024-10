Superata oggi la soglia dei 33 milioni di somministrazioni. Sono state 3,5 milioni le dosi inoculate nell'ultima settimana, ad una media di 500mila al giorno. Sono i dati che emergono dal report settimanale vaccini anti-covid della struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dai dati emerge che la percentuale di over 80 con una dose sale al 90,35%, mentre quella degli over 70 supera l'81%.

La Regione che è più indietro sugli over 80 è la Sicilia, che ha vaccinato il 62,29% degli appartenenti a questa fascia mentre l'Emilia Romagna è l'unica regione che ha vaccinato oltre il 90% degli ultraottantenni (90,93%), seguita da Toscana (85,36%), Lombardia (86,26%) e Veneto (85,34%). La sola prima dose è stata invece somministrata al 90,35% degli oltre 4,5 milioni di over 80, con 12 regioni sopra il 90% della popolazione in questa fascia e il Veneto che ha coperto il 99,36%. Nella fascia 70-79, invece, la Regione più indietro è l'Umbria, che ha vaccinato il 16,74%, e altre 7 sono sotto la media nazionale: Emilia Romagna (29,81%), Friuli Venezia Giulia (20,30%), Molise (26,70%), provincia di Bolzano (25,41%) e provincia di Trento (26,83%), Piemonte (27,84%), Sardegna (22,53%) e Toscana (27,27%). La prima dose, infine, è stata somministrata all'81,79% degli appartenenti a questa fascia.

L’APPELLO DI FIGLIUOLO "Con riferimento alla nuova fase del piano, le Regioni e le Province autonome dovranno garantire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca, nelle fasce di età per le quali la vaccinazione sarà possibile", dunque dai 12 anni in poi. Lo fa sapere la struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo.