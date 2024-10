Altro stop AstraZeneca. È la volta dell'Olanda che ne sospende l'uso per tutte le età per evitare uno spreco di dosi. La decisione dopo l'annuncio di sospendere l'uso del farmaco per gli under 60 anni.

"Non fermeremo Astrazeneca - spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a La Stampa -.

Bisogna andare avanti con la vaccinazione" ma "l'Ema credo dovrà pronunciarsi nuovamente per introdurre un limite di età”.

Cala ai minimi da 7 mesi il numero dei decessi per covid nel Regno Unito: 10 morti in 24 ore, il numero più basso dal 14 settembre del 2020. I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 130 milioni.

I decessi dall'inizio della pandemia sono poco più di 2,8 milioni. In Russia superata la soglia delle 100mila vittime dall'inizio della pandemia.