Dal 28 febbraio al 9 marzo sono state somministrate quasi 11.600 (11.595) dosi di vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. Ma sul fronte dei nuovi vaccinati non si registra "nessun boom".

Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. "La speranza che questo vaccino, basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRNA, potesse convincere gli indecisi è stata disattesa", sottolinea il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.